هل سيكون القرار الفلسطيني مستقلا؟ - مهند عبد الحميد

2021/04/27 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_عبد_الحميد منذ عقد تقريبا، غيبت سياسة الدولة المحتلة الحضور الفلسطيني من المشهد السياسي، غيبت البحث عن حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في 4 انتخابات إسرائيلية، وغاب البحث عن حل للصراع في اتفاقات دولة الاحتلال مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وفي تفاهمات غير معلنة مع دول عربية أخرى.



وتحصيل حاصل جرى تقديم حل ذلك الصراع المزمن من طرف واحد وعلى مقاس مصالح المستوطنين في المشروع المسمى «صفقة القرن».



تحييد الع ......





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