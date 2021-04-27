رئيس الجمهورية: العراقيون نالوا استحقاقهم باستضافة خليجي 25

2021/04/27 | 09:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح للعراق والبصرة بمناسبة قرار اتحاد كرة القدم الخليجية استضافة البصرة لبطولة المنتخبات (خليجي 25).

وقال الرئيس برهم صالح في تغريدة له على تويتر "من رحم المعاناة يولد الإصرار والتحدي، بالأمس فُجعنا بأبنائنا الشهداء في حادث المستشفى الأليم، وقبلها التضحيات الجسام بوجه العنف والإرهاب الذي يُغيضه تعايشنا، واليوم ينال العراقيون استحقاقهم الذي يليق بهم باستضافة البصرة العزيزة لبطولة خليجي 25.

وختم بالقول "مُبارك للعراق وللبصرة الفيحاء".

PUKmedia

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