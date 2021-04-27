2021/04/27 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة درس علماء الحفريات الديناصور العملاق الذي اكتشف في تشيلي، واتضح لهم أن طوله يبلغ 6.3 متر على الرغم من صغر عمره.وتشير مجلة Cretaceous Research، إلى أن أجزاء من هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف ديناصور عملاق في تشيلي المركز الخبري الوطني.

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