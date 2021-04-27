واتساب يستعد لاطلاق ميزة “مذهلة”

2021/04/27 | 09:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"واتس اب" يبدأ العمل من "فيسبوك"

يس عراق: متابعة

يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل.

ويعمل مطورو التطبيق على تغيير خيار حذف الرسائل تلقائيا، بحسب ما نشر موقع WABetaInfo.

حيث سيعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية.

في الوقت الحالي يمكن من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائيا بعد 7 أيام فقط، ويتم حذفها لدى كل من المرسل والمتلقي.

يذكر أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وستظهر في التحديث الجديد للتطبيق على أنظمة كل من Android وiOS وسطح المكتب.

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