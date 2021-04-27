الأوساط الإعلامية تنعى مُذيع محطة ’’العراقية’’ رياض الماجدي

2021/04/27 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعت الأوساط الإعلامية، اليوم الثلاثاء، رحيل مذيع محطة العراقية، رياض الماجدي.

وأكد مقربون من عائلة المذيع الراحل، نبأ وفاته، صباح اليوم، لتنعاه الأوساط الإعلامية في العراق.

وكتب الإعلامي كريم السيد، على صفحته في ’’فيسبوك’’، "وفاة الإعلامي القدير، مُذيع قناة العراقية رياض الماجدي هذا الصباح".

وتابع "رحم الله الماجدي؛ كان طيب القلب، بشوش الوجه وحسن الخلق".

يتبع..

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