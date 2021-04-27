تصريخ غير مطمئن من الصحة خول أنباء ظهور ’’السلالة الهندية’’ لكورونا في العراق-عاجل

2021/04/27 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادردت عضو الفريق الإعلامي، في وزارة الصحة، د.ربى فلاح، اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021)، على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور ’’السلالة الهندية’’ المتطورة والخاصة بكوفيد 19، في العراق.وقالت الطبيبة فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة، لم تسجل حتى الآن، أي إصابة جديدة، بالسلالة الهندية المتطورة من فيروس كورونا".وأضافت "كل شيء وارد، كون الفيروس معروف بتطوره من فترة إلى اخرى، ويغير من صيغته أو خارطته الجينية ويتحور، ومن الممكن أن تظهر سلالات جديدة لكورونا، بأعراض اشد من التي يصاب بها المواطنين خلال هذه الأيام".وتابعت "كما أن السفر إلى دول موبوءة، ممكن أن يجلب سلالات أكثر خطورة من الظاهرة الآن في العراق".وختمت حديثها بالقول: "التوجه نحو التطعيم، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، هو السبيل الوحيد لمنع دخول السلالات الجديدة، والسيطرة على الوباء، وبخلافه فأن هناك مخاطر كبيرة على حياة العراقيين".

وخلال الساعات الماضية، تناقلت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، انباءً تتحدث فيها عن تسجيل إصابات جديدة، بالسلالة الهندية المتطورة، من فيروس كورونا.

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