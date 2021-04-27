2021/04/27 | 09:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهجان نيابي لعدم محاسبة وزارة الصحة ازاء تقصيرها طيلة الفترة الماضية

استهجن عدد من النواب، الصمت المطبق ازاء ملفات وزارة الصحة وتقصيرها في عملها، مشددين على ضرورة فتح ملفاتها ومحاسبة المسؤولين المقصرين في الوزارة.

وقال النائب عن كتلة بدر النيابية وفاء الشمري ان “وزارة الصحة فشلت في اداء واجباتها اذ ينبغي محاسبة المقصرين من المسؤولين في الوزارة من اجل تقويمها”.

من جهة اخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي ان “المقصر يجب ان يحاسب ويأخذ جزاءه العادل، حيث تتحمل وزارة الصحة مسؤولية ماحدث في مستشفى ابن الخطيب”.

الى ذلك شددت النائبة ندى شاكر جودت على ضرورة “محاسبة الفاسدين في وزارة الصحة بعد فتح ملفاتها الموجودة لدى الجهات الرقابية، من اجل اصلاح النظام الصحي في البلاد”.

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