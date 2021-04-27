شرطة الرياض توقف 4 مواطنين سرقوا

2021/04/27 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة السعودية الرياض الرائد خالد الكريديس عن القبض على 4 مواطنين، رجلين وامرأتين من أصحاب السوابق، في العقدين الثالث والرابع من العمر، سرقوا 47 متجرا للذهب والمجوهرات.

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