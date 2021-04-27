القبض على عصابة متخصصة بسرقة المجوهرات في السعودية

2021/04/27 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين رجلين وامرأتين من أرباب السوابق ارتكبوا 47 عملية سرقة.

وقالت الشرطة أن "هذه العمليات تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاصة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال".

وتمت هذه الجرائم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم.

وتابعت انه "تم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ عملياتهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة".

وتابعت انه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: واس

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