تعليق من الصحة العراقية حول أنباء تسجيل أول إصابة بكورونا ’الهندية’

2021/04/27 | 09:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل العراق أي إصابة بسلالة كورونا "الهندية" حتى اللحظة، فيما أكدت أن السفر للدول يزيد احتمالات جلب السلالات الأكثر خطورة.

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وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 نيسان 2021): "لم نسجل اي اصابه بهذه السلالة لحد هذه اللحظه لكن كل شئ وارد ومن المعروف ان الفيروس بين فتره واخرى يغير من صيغته اوخارطته الجينية ويتحور وممكن ان تظهر سلالات اكثر شدة بالاعراض".

وأضافت أنه "بالتأكيد السفر الى دول موبوءة ممكن ان تجلب سلالات اكثر خطورة من سابقتها وبالتالي الالتزام بالوقاية واخذ اللقاح سيمنع دخول سلالات جديدة اخرى او تفشيها".

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