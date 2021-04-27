عن هبة القدس: انتصار صغير آخر ودلالات كبيرة - نهاد ابو غوش

2021/04/27 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشانتهت هذه الموجة الأخيرة من المواجهات بين الشبان المقدسيين المنتفضين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو ما عرف ب"هبة رمضان" و"انتفاضة باب العامود" بانتصار فلسطيني صغير في جانبه العملياتي، ولكنه يمكن أن يكون كبيرا وذا دلالة حاسمة إذا ما أحسن استثماره في هذا التوقيت الحرج.



الإنجاز الملموس بكل بساطة هو إزالة الحواجز المعدنية التي وضعها الجيش الإسرائيلي في ساحة باب العامود، أو "باب دمش ......





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