2021/04/27 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم بلادنا على مفترق طرق ..



إما التصالح مع العالم من حولنا بالإنسانية المشتركة ..



وإما الإنعزالية والبقاء في مستنقع الركود الفكري ؟؟؟؟؟في صدفة بحته شاهدت جزءا من حلقة لبرنامج " في حب سوريا " يقوم بتقديمه الممثل المصري القدير الأستاذ محمد صبحي.



الذي خرج من أدواره التمثيلية ليُقدم برنامح إنساني هادف, يربط المصريون بإخوتهم المهاجرون السوريون..



ليؤكد للمجتمع المصري أن القادمين ليسوا بعبء على ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنسانيتنا المشتركة طريق التصالح مع أنفسنا والعالم من حولنا - أحلام أكرم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنسانيتنا المشتركة طريق التصالح مع أنفسنا والعالم من حولنا - أحلام أكرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).