انخفاض اضافي يصيب اسعار خامات البصرة

2021/04/27 | 09:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط لدول منظمة أوبك، عند افتتاحها أمس الاثنين.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.52 دولاراً للبرميل بمقدار 0.86 دولار، أو بنسبة 1.32% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.97 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغت نسبته 0.15%.

وسجل الخام العربي الخفيف 64.52 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.01 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 64.12 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 63.94 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.27 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليفتح خام برنت على 65.73 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 62.56 دولارا.

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