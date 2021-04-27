الرافدين يصدر بيانًا بشأن رواتب الموظفين

2021/04/27 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

وأشار إلى أن “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة”.

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