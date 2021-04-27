المساعدات الدولية تصل إلى الهند لمكافحة كورونا

2021/04/27 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها مئة جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين صباح اليوم الثلاثاء إلى الهند، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.

ونشر المتحدث باسم الوزارة أريندام باغشي على تويتر صوراً تظهر إنزال المعدات من طائرة لشركة لوفتهانزا في نيودلهي، مشيداً بنموذج “للتعاون الدولي”.

وكانت بريطانيا بين دول كثيرة أعلنت إرسال مساعدات إلى الهند التي تواجه أزمة وبائية خطيرة مع بلوغ الإصابات والوفيات بالوباء فيها أرقاما قياسية.

وأعلنت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي، إرسال 9 حاويات جوية محملة بالمعدات من ضمنها 495 قارورة أكسجين و120 جهاز تنفس و20 جهاز تنفس يدوي هذا الأسبوع.

ومن جانبها، أعلنت فرنسا “عملية التضامن” التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع.

وستضم المساعدات الفرنسية حسب سفارة فرنسا في بيان إلى وكالة فرانس برس، 8 وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد، وقوارير أكسجين مسيل، ترسل 5 منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى 10 آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلاً عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس.

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