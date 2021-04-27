أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة المملكة

2021/04/27 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، وفق ما أفاد الديوان الأميري أمس الإثنين.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة من الملك سلمان، تضمنت دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، وفق بيان صادر عن الديوان.

وسلم الدعوة إلى أمير قطر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية للقاء نظيره القطري.

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