انطلاق الجولة 29 من الدوري الممتاز اليوم.. المباريات والقنوات الناقلة

2021/04/27 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفتتح اليوم الثلاثاء ( 27 نيسان 2021) الجولة التاسعة والعشرين من منافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين الأولى تجمع الكهرباء والديوانية على ملعب التاجي، والثانية يستضيف فيها النجف نظيره الطلبة على ملعب النجف الاولمبي.

الكهرباء - والديوانية - الساعة الرابعة عصراً - وتُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

النجف - الطلبة - الساعة العاشرة مساءً - وتُبث مباشرة من قناة الشباب سبورت

يشار الى أن الجولة ستشهد تأجيل مباراتي الجوية والشرطة بسبب مشاركتهما بدوري ابطال آسيا.

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