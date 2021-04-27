ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتداول عند 66 دولارًا

2021/04/27 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بدعم من توقعات اللجنة الفنية لـ "أوبك+"، وعلى الرغم من مخاوف بشأن الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خاصة في الهند.

ووفقًا لما ذكرته مصادر لـ "رويترز"، أبقت لجنة "أوبك+" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، لكنها حذرت من ارتفاع حالات الإصابة بالوباء في الهند ودول أخرى.

وحسب مصدر ووثيقة أطلعت عليها "رويترز"، فإن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" سيعقد في السابع والعشرين من أبريل بدلاً من الثامن والعشرين من نفس الشهر كما كان مقررًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.6% أو بمقدار 39 سنتًا عند 66.04 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وصعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.65% أو 40 سنتًا إلى 62.31 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 0.4% في جلسة الإثنين.

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