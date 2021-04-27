انخفاض درجات الحرارة وأمطار بمناطق متفرقة.. حالة الطقس في عموم العراق

2021/04/27 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، حالة الطقس في بغداد والمحافظات، فيما أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة، وتساقط أمطار في مناطق متفرقة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية، تلقتها (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وغائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية".

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