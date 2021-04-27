2021/04/27 | 10:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في شارع المتنبي وتحديدا في حديقة القشلة المغلقة منذ فترة تتجاوز العام، يبدو أن لرواد المتنبي والقشلة مفاجأة قد يشهدوها حال اعادة افتتاح حديقة القشلة متمثلة بكيانات ونُصب جديدة تزين الحديقة، ولكنها مصنوعة من الأشجار المهملة والمقطوعة والميتة المتروكة في الحديقة.

النحات حسن فؤاد العبادي، يعمل منذ العام الماضي والذي انتهى مؤخرًا من نحت اشكال مختلفة بهيئة انسان وهيئات مختلفة تعود لعصور الحضارات السومرية والبابلية في العراق، فضلا عن اشكال اخرى متمثلة بحورية البحر، واستمر عمله لمدة 3 اشهر.

شارك هذا الموضوع:

انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة تنتظر رواد المتنبي.. نحات يحول أشجار حديقة القشلة إلى “كيانات جديدة” (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة تنتظر رواد المتنبي.. نحات يحول أشجار حديقة القشلة إلى “كيانات جديدة” (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).