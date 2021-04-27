2021/04/27 | 10:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من اختطافه..شرطة ديالى تحرر مختطفاً وتقبض على المتورطين

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الثلاثاء، عن تحرير مختطفا من اهالي بغداد خلال 3 ساعات في بعقوبة.

وقال الشمري ان” فريق امني مشترك نجح بجهود استثنائية من تحرير مواطنا من سكنة بغداد تم اقتياده الى ديالى بعد خطفه مؤكدا بانه جرى استعاد مركبة المختطف واعتقال احد خاطفيه خلال 3 ساعات فقط”.

واضاف الشمري،ان” الخاطف تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله وتقديمه للقضاء مشيدا بدور الفريق الامني المشترك وسرعته في تحرير المواطن”.

وكانت الفرق الامنية في ديالى نجحت في تحرير العديد من المختطفين في الاشهر الماضية”.

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