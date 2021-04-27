الأسد يعزي صالح بفاجعة ابن الخطيب

2021/04/27 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد، بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

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