شؤون الإقامة تقبض على 26 شخصاً من جنسيات مختلفة (صورة)

2021/04/27 | 10:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مدير شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على 26 شخصاً اجنبياً مخالفا لشروط الإقامة ببغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، إنه "ألقت ملاكات مديرية شؤون الإقامة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني، ومفارز الاستخبارات، القبض على ٢٦ شخصا من مختلف الجنسيات في بغداد؛ لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

وبينت المديرية وفق البيان، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

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