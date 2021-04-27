انخفاض سعر الدولار في الاسواق العراقية

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شهدت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، انخفاضا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم 27 نيسان 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 147,800 دينارا.
وفيما يلي أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية:-
بغداد - بورصة الكفاح
147,800
السعر في الصيرفات (تقريبي)
147,250
148,250
اربيل / بورصة
147,800
البصرة / بورصة
148,000
مبيعات البنك المركزي اليوم أكثر من 200 مليون دولار منها 35 مليون نقدي والباقي حوالات واعتمادات خارجية.
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