انخفاض سعر الدولار في الاسواق العراقية

2021/04/27 | 10:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، انخفاضا أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم 27 نيسان 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 147,800 دينارا.

وفيما يلي أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية:-

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

السعر في الصيرفات (تقريبي)

147,250

148,250

اربيل / بورصة

147,800

البصرة / بورصة

148,000

مبيعات البنك المركزي اليوم أكثر من 200 مليون دولار منها 35 مليون نقدي والباقي حوالات واعتمادات خارجية.

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