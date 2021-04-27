الكاظمي: لن اشارك في الانتخابات المقبلة ولن ادعم اي حزب او جهة سياسية

2021/04/27 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي: -لن اشارك في الانتخابات المقبلة، ولن ادعم أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى -نذرت نفسي لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة -دوري هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية … Readmore

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