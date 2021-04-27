2021/04/27 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قرر زوجان هنديان إقامة حفل زفافهما داخل مستشفى العزل، بعد تأكد إصابة الزوج بفيروس كورونا المستجد.وتدوال رواد مواقع التصواصل الاجتماعي، صورا للزوجين وهما يرتديان معدات الوقاية، وتبادلا أكاليل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



هنديان يحتفلان بزفافهما داخل مستشفى بعد إصابة الزوج بكورونا المركز الخبري الوطني.

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