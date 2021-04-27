الصحة تنفي تسجيل اي اصابة بكورونا الهندية داخل العراق

2021/04/27 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل أي

اصابة في البلاد بسلالة كورونا

"الهندية" حتى اللحظة.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي

لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان صحفي

اليوم انه "لم نسجل اي اصابة بهذه

السلالة لحد

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