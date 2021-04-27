محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي السفير الامريكي في بغداد

2021/04/27 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ البنك المركزي العراقي

السيد مصطفى غالب مخيف سعادة السفير

الامريكي في العراق السيد ماثيو تولر

ونقل بيان للبنك حصلت وكالة نون الخبرية

عليه ان الزيارة تناول فيها محافظ البنك

المركزي العراقي

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