انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

2021/04/27 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار مقال الدينار

العراقي انخفاضا في الأسواق المحلية

ليوم الثلاثاء، بحسب رصد مختصين حيث

تقوم وكالة نون بنشر اسعار الدولار في

اسواق العراق اليوم الثلاثاء

السعر في الصيرفات

العاصمة

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