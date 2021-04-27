البحرية الأميركية تنشر صورا لمواجهة متوترة مع سفن إيرانية في الخليج العربي

2021/04/27 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت البحرية الأميركية، إن سفناً حربية أميركية وإيرانية شهدت مواجهة متوترة في الخليج العربي في وقت سابق من هذا الشهر، ونشرت صوراً عن هذا الحادث، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ عام.

وأصدرت البحرية الأميركية بيانها، بعدما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن مجموعة من القوارب التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بسفينتين تابعتين لخفر السواحل الأميركي في وقت سابق هذا الشهر في الخليج العربي.وأظهرت لقطات نشرتها البحرية الأميركية، أن قارباً يقوده الحرس الثوري الإيراني، قطعت وجهة سفينة أميركية، في الثاني من أبريل الجاري، مما تسبب في توقفها بشكل كامل.

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