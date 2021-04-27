الأعرجي للسفير الكندي: وجوب انسحاب «القوات المقاتلة» وفق جدول زمني

2021/04/27 | 10:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه أمس الإثنين، السفير الكندي في بغداد، أولريك شانون.

وأكد الأعرجي، على وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق، وفق جدول زمني متفق عليه، مبينا أن كندا عضو في التحالف الدولي وهي معنية بهذا الأمر.

كما بحث الأعرجي مع السفير الكندي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجرى أيضا، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرت مناقشة أوضاع مدينة سنجار وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، وبحث الجانبان أيضا، الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا.

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