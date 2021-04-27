الاتحاد الأوربي يبشر بـ «تعديل مهم» لقوانين السفر بزمن «كورونا»

2021/04/27 | 10:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيسمح للأميركيين الذين حصلوا على تطعيم لفيروس كوفيد-19، من السفر لتلك الدول لقضاء عطلاتهم الصيفية فيها.



وأوضحت أورسولا فون دير لاين أن الأميركيين ممن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، سيكون بمقدورهم زيارة دول الاتحاد الأوروبي.



وتبنى الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على السفر إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة العام الماضي، إذ لا يسمح بالرحلات غير الضرورية إلا من أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.



وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلتها إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السفر غير الضروري، ستتغير في الوقت المناسب بفصل الصيف، لتأخذ أيضا في الاعتبار مسالة انتشار التطعيم.



وأضافت أن «الأميركيين، كما أرى، يستخدمون لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا الأمر سيسمح بحرية الحركة والسفر بالنسبة لهم إلى الاتحاد الأوروبي».



وتابعت قائلة إن السبب في ذلك هو «أن هناك أمرا واحدا واضحا: الدول الأعضاء الـ27 ستقبل، بدون قيد أو شرط، كل الذين تمّ تطعيمهم بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية».

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