مصرف الرشيد يصدر بيانًا بشأن تعليمات جديدة لقروض شراء شقق بسماية

2021/04/27 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة لمنح قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية في العاصمة بغداد.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان انه تم “إصدار تعليمات جديدة لمنح قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية من خلال اضافة شرط الكفيل لغير الموظفين”.

واضاف ان “وضع هذا الشرط جاء لوجود تلؤ وعدم الالتزام بدفع الإقساط من قبل المستفيدين السابقين”.

وكانت التعليمات السابقة تتضمن منح قرض الشراء بدون كفيل لكل من الموظفين والمواطنين على حد سواء.

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