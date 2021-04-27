رئيس الجمهورية يتلقى برقية تعزية من نظيره السوري بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/27 | 10:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد، بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.وقدم الرئيس السوري لرئيس الجمهورية، ومن خلاله إلى الشعب العراقي، أحر التعازي وخالص المواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى.

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