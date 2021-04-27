الاتحاد الخليجي يمنح العراق حق استضافة خليجي 25 ويطالب برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية

2021/04/27 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الخليجي يمنح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 ويطالب برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وافقَ المكتبُ التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملفٍ … Readmore

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