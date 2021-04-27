طهران تنفي لقاء الوفد الإيراني مع مدير المخابرات الأمريكية في بغداد

2021/04/27 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الثلاثاء، ما أشيع عن عقد لقاء أمريكي إيراني في بغداد، يفترض أنه عقد يوم أمس.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خطيب زادة قوله، إن "الأنباء التي تحدثت عن لقاء وفد إيراني مع وليام برنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) لا أساس لها من الصحة".

وتداولت وسائل إعلام محلية عراقية، خبر زيارة مدير المخابرات الأمريكية، إلى العراق، بالتزامن مع زيارة الوفد الإيراني الرسمي إلى بغداد.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قام أمس الاثنين بزيارة رسمية إلى بغداد حيث التقى الرئاسات الثلاث وعدد من قادة الكتل السياسية.

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