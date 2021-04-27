الخنجر يطالب ظريف ضرورة حل ازمة الاف الاهالي في جرف الصخر وصلاح الدين وديالى

2021/04/27 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى ضرورة حل “الأزمة الكبيرة” التي يواجهها عشرات الآلاف من اهالي جرف الصخر ومحافظة صلاح الدين وديالى.وذكر بيان صادر عن مكتب الخنجر أن الأمين … Readmore

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