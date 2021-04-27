الحكيم يستقبل جواد ظريف للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين والانتخابات المقبلة

2021/04/27 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ثاني أيام زيارته لبغداد التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، زعيم تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون عمار الحكيم.واستعرض الجانبان صباح اليوم الثلاثاء (27 نيسان 2021) القضايا ذات الاهتمام المشترك.التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال … Readmore

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