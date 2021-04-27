2021/04/27 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم الثلاثاء،ضبط مسافر وبحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنها"ضبطت مسافر عراقي بحوزته مادة (الترياك) المخدرة بوزن (30غم)،والتي تم ضبطها من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع الشعبة الفنية في المنفذ الحدودي".وأضاف أنه"تمت إحالة ما تم ضبطه إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).