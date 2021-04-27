غبار وانخفاض في الحرارة.. الحالة الجوية في ’بحر العراق’ خلال اليومين القادمين

2021/04/27 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأربعاء والخميس، المقبلين في "بحر العراق".

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الاربعاء 28 – 04 – 2021

الـطــقــس: غائم جزئي يتحول تدريجياً الى صحو تتخلله بعض الغيوم المتفرقة مع غبار مثار في المساء خاصة على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى 25، العظمى: 39

الريـــاح: جنوبية شرقية تتحول في الصباح الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 – 20) كم/ساعة تنشط احياناً في المساء الى (30 – 35 ) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم وفي الغبار (2 – 5) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: (1 - 5) قدم.

الريـــاح: جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه تتحول في المساء الى شمالية غربية (10 – 35) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 23

الخميس 29 – 04 – 2021

الـطــقــس: صحو مع غبار مثار خاصة على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق.

درجات الحرارة: الصغرى: 24، العظمى: 37

الريـــاح: شمالية غربية معتدلة السرعة (15 – 25) كم/ساعة تنشط على فترات إلى (30 – 45) كم/ساعة.

مدى الرؤيــــة: (8 – 10) كم وفي الغبار (2 – 5) كم.

حالة البحر: خفيف الى معتدل الموج ارتفاع الموج: (2 - 5) قدم.

الريـــاح: شمالية غربية ( 15 – 45) كم/ساعة.

درجة حرارة الماء: 23

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