مسؤول في الصحة يكشف معلومات

2021/04/27 | 11:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، ان منظومات اطفاء الحرائق في المستشفيات قديمة، ولا تستجيب بصورة سريعة، عازية اهمالها إلى انشغال الكوادر الصحية بمواجهة كورونا.

وذكر مدير الدائرة، صدام صاحب الطويل، في تصريح لـ NRT عربية اليوم، (27 نيسان 2021) انه "نأسف لما حصل في مستشفى ابن الخطيب وما نتج عنه من خسائر كبيرة في الارواح والاموال".

وأضاف، ان "هناك تعاونا مع مديرية الدفاع المدني، وشكلت لجانا وذهبت الى المستشفيات لوضع الية جديدة لمنع تكرار ما حصل في ابن الخطيب" لافتا الى ان "منظومات اطفاء الحرائق في المستشفيات قديمة وتحتاج الى اعادة التهيئة وتبديل الحساسات التي لا تستجيب بصورة سريعة".

وتابع الطويل، ان "انشغال الكوادر الصحية بمواجهة فيروس كورونا نتج عنه اهمال بعض الامور، مثل العناية بمنظومة اطفاء الحرائق ومنظومة الدفاع المدني، كما ان قلة التخصيصات المالية أحد أسباب عدم ادامة المنظومات".

وبين انه "من المقرر ان يعقد اليوم اجتماع مع محافظ ذي قار لبحث الية جديدة للوصول إلى موقع الحرائق بشكل اسرع، من بينها وضع سيارات حوضية قريبة من المستشفيات".

وأكمل الطويل ان "شرطة ذي قار أكدت على ضرورة تفتيش المواطنين وعدم السماح لهم بادخال اجهزة الهيترات إلى المستشفيات كونها تعد سببا رئيسيا للحرائق".

واردف، "ان المشافي المخصصة لمرضى كورونا أنشأت بطريقة سريعة، وهي عبارة عن كرفانات سريعة الاشتعال، وحريصون على ان تكون هناك اجراءات سريعة لاننا في مواجهة مع كورونا، وتم تزويد المستشفيات بالاوكسجين السائل وهو ايضا سريع الاشتعال، وان الخزانات كبيرة وبعضها مكشوف الغطاء مما يسهل اختراقها عبر الاطلاقات النارية العشوائية".

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