اعتقال 13 ارهابيا في محافظة نينوى

2021/04/27 | 11:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، من القبض على 13 عنصراً ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصراً ارهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية.

واشار البيان الى ان الإرهابيين الملقى القبض عليهم توزعوا بصفة مقاتلين في ما يسمى بفرق (الفرقان، خالد ابن الوليد، مؤتة، نهاوند) المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة.

واوضح البيان: جرى تدوين اقوال الارهابيين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الامنية اثناء معارك التحرير، وتمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

PUKmedia وكالات

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