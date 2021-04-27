اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 123 الف حالة

2021/04/27 | 11:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 147140 حالة اصابة، 48050 في اربيل و43945 في السليمانية، و51743 في دهوك و3402 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 123750 حالة، 40623 في اربيل و35511 في السليمانية و44569 في دهوك و3047 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3970 حالة، 1087 منها في اربيل و1841 في السليمانية و898 في دهوك، و144 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 19420 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 6340 في اربيل و6593 في السليمانية و6276 في دهوك و211 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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