2021/04/27 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي

الأسبق، أنه لم يناقش مطلقا الضربات

الجوية الإسرائيلية السرية في سوريا مع

وزير الخارجية الإيراني، على عكس ما

قاله ظريف في محادثة مسربة.

وقال وزير الخارجية الإيراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات ظريف..هجوم امريكي ضد كيري واتهامه بخيانة الاسرارالاسرائيلية وكيري يرد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات ظريف..هجوم امريكي ضد كيري واتهامه بخيانة الاسرارالاسرائيلية وكيري يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).