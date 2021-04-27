أول ردة فعل لظريف على التسريب الصوتي

2021/04/27 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد

ظريف، مقطعاً صوتياً من التسريب نفسه

عبر تطبيق “إنستغرام”، في أول ردة فعل

على ما يتعرض له من هجمات على خلفية

التسريب الصوتي.

ويقول ظريف خلال هذا المقطع الصوتي

القص

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