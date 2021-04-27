مؤسس شركة مايكروسوفت، حذر مبكراً من الوباء.. والآن يتوقع موعد النهاية!

2021/04/27 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل انتشار وباء كورونا ببضعة أشهر، كان

الملياردير مؤسس شركة مايكروسوفت، من

أوائل من توقع انتشار وباء قاتل في

العالم، وهو ما كان موضع استفهام حول

هذه القدرة العجيبة من التوقع، لكن

مؤخراً، بدا غيتس أكثر

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