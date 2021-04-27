2021/04/27 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تدخلت الناقدة المصرية، ماجدة خير الله، في أزمة مشهد إساءة الفنان المصري محمد رمضان للراحل إسماعيل ياسين، في حلقة يوم السبت الماضي، من مسلسله “موسى”، الذي يعرض ضمن دراما رمضان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صناع مسلسل “موسى” يفجرون مفاجأة جديدة بمشهد إساءة لإسماعيل ياسين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناع مسلسل “موسى” يفجرون مفاجأة جديدة بمشهد إساءة لإسماعيل ياسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناع مسلسل “موسى” يفجرون مفاجأة جديدة بمشهد إساءة لإسماعيل ياسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).