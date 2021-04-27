روحاني: لا سبيل أمام العالم سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها

2021/04/27 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن لا سبيل امام العالم سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر عنها.

وخلال اجتماعه مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين، قال روحاني إن مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم اليوم أن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الايراني.وأضاف أن الحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الشعب الايراني كان الهدف منها فرض الانهيار على إيران وإسقاطها.

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