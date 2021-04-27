أمير قطر يتلقى دعوة من بن سلمان لزيارة السعودية

2021/04/27 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأعلن الديوان الاميري القطري في بيان ان آل ثاني تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي نقلها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تضمنت دعوة أمير قطر لزيارة الرياض، من دون ان يكشف البيان عن موافقة أمير قطر على القيام بالزيارة أو موعدها.وتأتي الدعوة ضمن المؤشرات الأخيرة على تحسن العلاقات بين الرياض والدوحة، وبعد اتفاق كل من السعودية والبحرين والامارات ومصر مطلع العام الجاري على إعادة علاقاتها مع قطر عقب قطيعة بدأت بالعام الفين وسبعة عشر.

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