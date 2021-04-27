قيادة العمليات: اعتقال مجموعة من المتورطين بقتل أبناء البصرة واحالتهم الى القضاء

2021/04/27 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات البصرة توجيها بشأن النزاعات العشائرية والإجراءات المتعلقة بمواجهتها في المحافظة.

وقررت قيادة العمليات إحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية في المحافظة الى القضاء مشيرة الى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاعات عشائرية في مناطق شمال البصرة الى القضاء.من جهة أخرى لفتت قيادة عمليات البصرة الى التمكن من اعتقال مجاميع إجرامية متورطة بقتل أبناء المحافظة واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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